كيف تلتحق بمنحة بيت جميل للفنون التراثية؟

أعلن بيت جميل فتح باب التقديم في الدفعة الثانية عشر 2020-2022 من منحة برنامج بیت جمیل للفنون التراثية في القاهرة.

تهدف المنحة إلى تخريج المصمم المنفذ عن طريق الدراسة والتدريب العملي لمدة عامين كاملين "3 أيام في الأسبوع من 10 صباحًا إلى 4 مساءً"، ويركز البرنامج على دراسة الهندسة الإسلامية، أنماطها وتصميمها، وتناغم الألوان، وتقنيات الزخرفة، والتدريب العملي على حرف الخزف، والزجاج، والأعمال الخشبية، والنحاس، ونحت الجبس، وغيرها من الحرف التقليدية.

أطلقت المنحة مؤسسة "فن جميل" بالتعاون مع "مؤسسة مدرسة الأمير تشارلز للفنون التقليدية"، و"صندوق التنمية الثقافية" في مصر، على أن يكون موعد تقديم طلبات الالتحاق والبورتفوليو من 15 إلى 27 سبتمبر 2020.

وتتضمن شروط المشاركة القدرة على الرسم والأعمال الیدویة، وأن یقدم المشارك نماذج من أعماله السابقة مطبوعة على نسخة ورقیة.

شروط التقديم بمنحة بيت جميل

- القدرة على الرسم والأعمال الیدویة.

- أن یقدم المشارك نماذج من الأعمال الفنیة السابقة مطبوعة على نسخة ورقیة.

إجراءات التقديم بمنحة بيت جميل

تحمیل و ملء استمارة التقدم وتسلیمها مع ملف ورقي یضم سابقة الأعمال وصور من أعمال فنیة سابقة (بورتفولیو) في مقر بیت جمیل للفنون التراثیة في القاهرة بمركز الفسطاط للحرف التقلیدیة ابتداءً من 15 إلى 27 سبتمبر 2020 في العنوان التالي: 1 شارع الإمام، خلف جامع عمرو بن العاص بالفسطاط، مصر القدیمة.

وسیتم التواصل مع المتأهلین من المرحلة الأولى لإجراء امتحان القبول یومي 30 سبتمبر 2020 و1 أكتوبر 2020، على أن يكون موعد بدء العام الدراسي 10 أكتوبر 2020.

وسیتم التواصل مع من اجتاز الامتحان لمقابلة شخصیة مع لجنة الاختبار یوم 3 أكتوبر2020 ، ویشترط تقدیم أعمال فنیة للمتقدم في المقابلة الشخصیة.