كوريا الشمالية تطالب الجيش بالثقة المطلقة والولاء للزعيم

طالبت كوريا الشمالية، الجيش بالثقة المطلقة والولاء للزعيم وحزب العمال، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السنوية الستين لـ"يوم سونجون".

وتحتفل كوريا الشمالية بيوم 25 أغسطس باعتباره "يوم سونجون" أو "اليوم العسكري الأول"، لإحياء ذكرى تفقد الزعيم الراحل كيم جونج-إيل لفرقة سيئول ريو كيونج سو المدرعة 105 للجيش الشعبي في عام 1960. ومن المعروف أنّ الفرقة دخلت سيئول لأول مرة بين القوات الكورية الشمالية خلال الحرب الكورية.

وأكدت أنّ دروس التاريخ تظهر أنّ جعل القوات المسلحة الثورية مخلصة تماما للحزب هو أمر مهم للغاية يحدد مصير الاشتراكية.

وذكرت أنّه جرى بناء ولاء الجيش الكوري الشمالي بفضل قيادة الزعيم السابق كيم جونج-إيل، مضيفة أنّ هذا الولاء يختلف جوهريا عن طاعة جيوش الدول الأخرى للقيادة الأعلى للقوات المسلحة التي ينص عليها الدستور.

وقالت إنّ القوات المسلحة الثورية الكورية الشمالية لا تطيع إلا "سلالة بيكدو"، داعية إلى الطاعة المطلقة للزعيم كيم جونج-أون. وتشير "سلالة بيكدو" إلى عائلة "كيم" الحاكمة.

وفي مقال منفصل، حثّت الصحيفة الجيش على توجيه سلاحه فقط بالاتجاه الذي يشير إليه الحزب.

ومنذ توليه منصبه في أواخر 2011، سعى الزعيم كيم لتعزيز قبضته على الجيش، تماشيا مع تأكيد والده الراحل كيم جونج-إيل على سياسة "الجيش أولا" أو سياسة "سونجون".

وفي خطوة ذات صلة على ما يبدو، أنشأت كوريا الشمالية مؤخرا منظمة جديدة تحت قيادة الحزب الحاكم يفترض أنّها مكلفة بتعزيز إشراف الحزب على الجيش، حسب ما قالت وكالة المخابرات الكورية الجنوبية في جلسة برلمانية مغلقة الأسبوع الماضي.

في سياق ذي صلة، أوضح وزير الدفاع الكوري الجنوبي جونج كيونغ-دو، اليوم الثلاثاء، أنّ النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي "كيم يو جونج" وهي في نفس الوقت الشقيقة الصغرى لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج-أون يبدو أنّها تسيطر على إدارة التنظيم والإرشاد التابعة للحزب التي تعتبر القاعدة الأساسية للسلطة في كوريا الشمالية.

جاء ذلك ردا على سؤال طرحته النائبة البرلمانية عن حزب المستقبل المتحد "يون جو-كيونغ" خلال جلسة للجنة الدفاع بالجمعية الوطنية عما إذا كان لدى "كيم يو-جونج" سيطرة كبيرة على إدارة التنظيم والإرشاد التابعة لحزب العمال الكوري الشمالي.

وقال الوزير جونج إنّه يعتقد أنّ الزعيم الكوري الشمالي يحافظ على سيطرته الوحيدة على الحزب والنظام والجيش، في حين أنّه فوض بعض الأدوار والمسؤوليات لمساعديه.

وأوضحت صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم اليوم، أنّ بعض الدول الاشتراكية فشلت في تحويل القوات المسلحة الثورية إلى جيش حزب، ما أدى لانهيار الجيوش أيديولوجيا، وفي نهاية المطاف فشلت الثورات.