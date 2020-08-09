زعيم كوريا الشمالية يرسل الدعم لـ"المدينة المغلقة" بسبب كورونا

أعلنت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، اليوم الأحد، قرار الزعيم كيم جونج أون بإرسال مساعدات إلى مدينة كايسونج الحدودية، بعد رفع حالة الطوارئ بها إلى الحد الأقصى في يوليو الماضي.

وكانت سلطات كوريا الشمالية قررت إغلاق مدينة كايسونج الحدودية، الشهر الماضي، بعد الاشتباه بوجود حالة إصابة كورونا بها قد تكون الأولى في البلاد.

وأرسل كيم جونج أون قطارًا يحمل بضائع إلى مدينة كايسونج الحدودية، ووصل يوم الجمعة الماضي، حيث حمل إليهم مواد غذائية مثل الأرز، بالإضافة إلى الأدوية، وفقًا لما نقله "سكاي نيوز بالعربية".

وقالت الوكالة الرسمية في بيانها، إن زعيم كوريا الشمالية، دائم الشعور بالقلق "ليل نهار" بشأن سكان المدينة المغلقة بشمل كامل، قبل إرسال الدعم لهم.