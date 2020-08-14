زعيم كوريا الشمالية يحذر من قبول المساعدات الخارجية خوفا من كورونا

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، أن البلاد تعاني من ضرر حقيقي ناجم عن الأمطار الثقيلة مؤخرا ولكن عليها عدم قبول أي مساعدات خارجية خوفا من فيروس كورونا المستجد.

وشدد كيم - خلال ترؤسه اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم، على أهمية عدم التخلي عن مجهودات مكافحة كورونا، قائلا إن "تدهور وضع تفشي الكورونا حول العالم يدعو إلى فرض المزيد من القيود على الحدود واتخاذ تدابير أكثر صرامة لمنع الفيروس، وعدم السماح بدخول المساعدات الخارجية الرامية لتقليل أضرار الفيضان على الإطلاق".

وأكد الحاجة إلى إعادة إحياء المناطق المتضررة من الفيضان وفقا لاحتياجات المواطنين وبطريقة تمنع أي أضرار مستقبلية من الفيضان أو الكوارث الطبيعية.

ودمر الفيضان ما يبلغ 39.297 هكتارا من حقول الأزر وغمرت المياه 16.680 منزلا و630 منشأة عامة، كما ألحق الضرر بالكثير من الطرق والجسور وخطوط السكك الحديدية.