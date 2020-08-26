مسلسلات جديدة ينتظرها الجمهور: قوت القلوب وأمل حياتي ودانتيل

عشاق الدراما على موعد خلال الأيام المقبلة، لمشاهدة عدد من الأعمال الدرامية الجديدة، التي تضم كوكبة من النجوم القدامى والشباب، وعدد من المخرجين المتميزين.

قوت القلوب

حقق مسلسل قوت القلوب، بجزأه الأول نجاحًا كبيرًا، الأمر الذي شجّع صناعه على العمل بشكل مكثف للانتهاء من تصوير الجزء الثاني، تمهيدًا لعرضه مع بداية شهر سبتمبر المقبل.

مسلسل قوت القلوب من نوعية أعمال الـ45 حلقة، من تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة ماجدة زكي، وخالد زكي، ورانيا فريد شوقى، وسهر الصايغ، وإسلام جمال، ومحمد أنور، ونورهان، وكارولين عزمى، وديانا هشام، وهيدى رفعت، وفراس سعيد، وسامى مغاورى، وأحمد حلاوة، وحمادة بركات.

تدور أحداث المسلسل، حول قوت التي تؤدي دورها الفنانة ماجدة زكي، وتعمل مدرسة وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة ولكن سرعان ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل مع أبنائها في إطار اجتماعي عائلي.

ومن المقرر أن تبدأ قناة "الحياة" عرض الجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب" على شاشتها بداية من يوم السبت الموافق 5 سبتمبر، حيث يذاع في تمام الساعة التاسعة مساءً، كما بدأت "الحياة" من يوم الأحد الماضي 23 أغسطس وحتى الجمعة 4 سبتمبر، في حلقات مجمعة من الجزء الأول للمسلسل.

أمل حياتي

مسلسل "إلا أنا" يضم 6 حكايات مختلفة، تم عرض حكايتين على قناة dmc قبل شهر رمضان، وهما "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، صبري فواز، كمال أبو رية، نادية رشاد، و حكاية "سنين وعدت" بطولة أروى جودة، أحمد صفوت، طارق عبدالعزيز.

وتستعد الفنانة حنان مطاوع، لتقديم الحكاية الثالثة والتي تحمل اسم "أمل حياتي"، وتجسد "حنان" في أحداث الحكاية، شخصية فتاة شعبية من حي الجمالية، تعيش رحلة صعود مليئة بالظروف الصعبة، حتى تصبح سيدة مجتمع.

حكاية "أمل حياتي" من بطولة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان، ونور محمود، نانسي صلاح، شاهيستا سعد، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن.

مسلسل "إلا أنا" قصة يسري الفخراني، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداثًا حقيقية، وهي تعتبر الحكاية الثالثة من مسلسل "إلا أنا" بعدما تم عرض "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، مع ترقب تصوير حكايتي "أمر شخصي" بطولة شيري عادل، ميدو عادل، نهال عنبر، و حكاية "ضي القمر" للفنانة كندة علوش.

دانتيل

يوم الأحد من الأسبوع الجاري، انطلق عرض مسلسل "دانتيل" للفنانة سيرين عبد النور، على إحدى المنصات الإلكترونية، من بطولة محمود نصر، سلوم حداد، نهلة داوود، نقولا دانييل، ساره أبي كنعان، زينة مكي، وسام فارس، إيلي متري، تاتيانا مرعب، ناتاشا شوفاني، أنس طيار، سليم صبري، ساندي فرح، هند خضرة، شربل زيادة، ريموندا عازار، وآخرين، ومن إخراج المثنى صبح.

و تجسد سيرين عبد النور، شخصية ميرنا، التي تواجه الحياة بكل ما أوتيَتْ من قوة، رغم المصاعب والتحديات"، واصفةً دورها في المسلسل: "ميرنا تشبهني إلى حدّ بعيد، فهي مصممة أزياء تهوى الموضة وتحاول طوال مراحل العمل أن تبقى قوية وأن تدافع عن حلمها متمسّكة بحبها حتى النهاية".

وتساءلت بقولها: "هل ستنجح ميرنا أن تظل قوية وتدافع عن حلمها حتى النهاية؟! أترك الأمر مرهوناً بحلقات المسلسل وتفاصيله التي أدعو الجمهور لمتابعتها".

وعلقّت قائلة: دانتيل قصة بنت صغيرة بتنغرم بشب من عمرها وبيكبرو سوى والحب بيكبر معهن بس متل دايمًا الحب بوجع القلب وبسبب دموع كتير… ناس كملو وتزوجو وناس افترقو ولاقو حب جديد، شو رح يصير معي ومع يوسف؟.