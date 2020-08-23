عرض حلقات مجمعة من "قوت القلوب" على "الحياة" الليلة

تستعد شبكة تلفزيون الحياة، لعرض حلقات مجمعة من الجزء الأول لمسلسل "قوت القلوب"، للفنانة ماجدة زكي، اعتبارًا من الليلة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وأوضحت القناة، أنّ الحلقات المُجمعة ستُعرض ابتداءً من 23 أغسطس حتى الجمعة 4 سبتمبر، بينما يُعرض الجزء الثاني بدءًا من السبت 5 سبتمبر في تمام الساعة 9 مساءً.

والمسلسل ينتمى لنوعية أعمال الـ50 حلقة، بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، وإفرام محمد، ومن إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدي أبوعميرة.