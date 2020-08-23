رئيس التحرير

محمود مسلم

عرض حلقات مجمعة من "قوت القلوب" على "الحياة" الليلة

كتب:

أحمد حسين صوان
04:28 م | الأحد 23 أغسطس 2020
كواليس مسلسل قوت القلوب

كواليس مسلسل قوت القلوب

تستعد شبكة تلفزيون الحياة، لعرض حلقات مجمعة من الجزء الأول لمسلسل "قوت القلوب"، للفنانة ماجدة زكي، اعتبارًا من الليلة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وأوضحت القناة، أنّ الحلقات المُجمعة ستُعرض ابتداءً من 23 أغسطس حتى الجمعة 4 سبتمبر، بينما يُعرض الجزء الثاني بدءًا من السبت 5 سبتمبر في تمام الساعة 9 مساءً.

والمسلسل ينتمى لنوعية أعمال الـ50 حلقة، بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، وإفرام محمد، ومن إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدي أبوعميرة.

اقرأ المزيد:

رانيا فريد شوقي تنشر صورا من كواليس مسلسل "قوت القلوب" الجزء الثاني

حلقات مجمعة لـ"قوت القلوب" على "الحياة" وإعلان موعد الجزء الثاني

محمد أنور يعلن موعد عرض الجزء الثاني من "قوت القلوب"

ماجدة زكي تنتهي من تصوير "قوت القلوب" خلال أسبوع