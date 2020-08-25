مذكرة تعاون مشترك بين جامعة أسوان ومركز التميز للمياه

شهد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، اليوم، توقيع مذكرة تعاون مشترك من خلال تقنية الفيديو كونفرنس، بالتعاون بين جامعة أسوان والجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة الإسكندرية وجامعة عين شمس وجامعة بني سويف وجامعة الزقازيق.

وقال غلاب، تأتي مذكرة التعاون في إطار مشروع مركز التميز للمياه، والتعاون المشترك بين جامعة أسوان ومركز التميز للمياه بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والممول من الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي (USATD).

وأضاف، الهدف من توقيع مذكرة التفاهم، يتضمن تبادل الخبرات في مجالات البحث العلمي والتعليم، لدعم نجاح واستدامة مركز التميز للمياه، لتعزيز الإدارة الفعالة للموارد المائية والعمل علي تنوع مصادرها.

ويهدف التفاهم، على إضفاء الطابع المؤسسي علي العلاقات بين كل الأطراف، والعمل على تحديد أدوار مسؤوليات كل طرف في إطار اتفاقية التعاون الخاصة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USATD).

وترحب جامعة أسوان بهذا التعاون المشترك والفعال، في مجال المياه وتنوع مصادرها، والعمل على تبادل الخبرات العلمية والبحثية في مجال المياه.