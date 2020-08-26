ما هي تحاليل "d dimer" التي يوصي بها الأطباء بعد التعافي من فيروس كورونا؟

في ظل المخاوف من مواجهة موجة ثانية قائمة، صاحبها أحاديث روجها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ظهور أعراض جديدة لفيروس كورونا، يشكو بعض المتعافين، رغم التعافي التام، من ضيق في التنفس، وجلطات دموية في أماكن متفرقة بالجسد.

يطرحون تساؤلات عدة، حول توابع الإصابة بالفيروس المستجد، يجيب عليها أطباء متخصصون في الصدر والتحاليل والعناية المركزة، مؤكدين جميعا، ضرورة الخضوع لتحاليل الدم المعروفة بـd dimer، والأشعة المقطعية إلى جانب المتابعة الدورية، بعد التعافي للتأكد من خلو الجسد من الجلطات، التي تؤدي إلى نوبات من ضيق النفس.

ما تحاليل d dimer وأهميتها؟

D-dimer هو جزء من البروتين الذي يساعد على تكون الجلطات وقد تتكون منه كميات بنسب كبيرة في جسم الشخص بعد تعرضه للإصابة لجلطة، ويستخدم هذا التحليل للتحقق من مستوى D-dimer في الدم، لمعرفة ما إذا كان الشخص يعاني من جلطة دموية أم لا بعد الإصابة بفيروس كورونا.

ما رأي الأطباء في أهميتها للمتعافين من كورونا؟

"تحاليل d dimer" أوصى الدكتور محمد صلاح، أخصائي التحاليل بحميات إدفو، بإجراءها بعد التعافي من فيروس كورونا، للتأكد من عدم وجود جلطات بالدم إلى جانب الأشعة المقطعية على الصدر.

صلاح: تحاليل d dimer ضرورة لمتابعة حالة المريض بعد التعافي

وبحسب تصريحات الدكتور محمد صلاح لـ"الوطن" سواء كان متعافي من العزل المنزلي أو من المستشفى تحاليل d dimer ضرورة لمتابعة حالة المريض بعد التعافي للتأكد من سلامته وعدم ظهور أعراض جانبية عليه بعد فترة.

ضيق في التنفس وجلطات دموية لدى البعض في أماكن متفرقة بالجسد، آثار جانبية يشكو منها بعض المتعافين من فيروس كورونا بعد وقت وجيز من عودتهم لممارسة حياتهم بشكل طبيعي، بعد إجراء المسحة التي تثبت التعافي.

الدكتور إسلام يوسف، أستاذ الباطنة ونائب مدير مستشفى اليوم الواحد بالزاوية، أكد أن الشخص بعد التعافي بجب أن يخضع لتحاليل الدم المعروفة بـ"d dimer" وذلك للتأكد من تمام التعافي وعدم وجود أي مضاعفات.

وتابع الدكتور إسلام في تصريحاته لـ"الوطن" أن هذا التحليل يساعد في الكشف عن أي جلطات في الدم خاصة وأن هذا العرض قد يظهر لدى بعض المتعافين من كورونا.