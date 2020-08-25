تعافي 9 حالات إصابة بفيروس كورونا في بني سويف

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء عن تعافى 9 حالات جديدة من المصابين بفيروس "كورونا"، وخروجهم من مستشفى الواسطى المركزي، من بينهم حالتان لكبار السن فوق 70 سنة، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وفق بروتوكول العلاج المعلن من قبل وزارة الصحة.

وقال وكيل وزارة الصحة، الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، إن محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، يحرص على المتابعة اللحظية لمستجدات ملف "كورونا" أولاً بأول، مؤكداً على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأضاف أن المنظومة الصحية لا تدخر جهداً في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.

ومن جانبه، أثنى المحافظ على الجهد المشرف الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة، في ظل أزمة فيروس "كورونا"، مثمناً دور الطواقم الطبية في جميع مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفان وإخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهني والوطني.