"السياحة العالمية" توصي بإرجاء موكب المومياوات لحين انتهاء كورونا

أعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، جاهزية متحف المركبات الملكية للافتتاح خلال الشهر المقبل ومن ثم افتتاح متحفي شرم الشيخ وكفر الشيخ خلال أكتوبر، مشيرا إلى أن الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشيفلي أوصى بإرجاء موكب المومياوات الملكية والتي كان من المفترض خروجها من المتحف المصري بالتحرير لمتحف الحضارة في احتفالية ضخمة وافتتاح متحف الحضارة لحين انتهاء أزمة الكورونا العالمية حتى لا تخسر مصر العائد السياحي لهذا الحدث؛ حيث سيسيطر على المشهد الكمامات والتباعد ولن يكون على مستوى الاستعدادات الضخمة التي أعدتها مصر؛ والتي كان من المنتظر أن يكون لها عائد كبير للسياحة وهو ما لن يتحقق إذا ما تعجلنا بخروج الموكب الآن رغم جاهزيته.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لوزير الآثار عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالمتحف المصري الكبير لرفع الستار عن تمثالين من آثار الدرج العظيم بعد إعادتهما من الولايات المتحدة الأمريكية.