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"أورمان البحيرة" تقدم 13 جهازا تعويضيا بتكلفة 195 ألف جنيه

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الوطن
04:58 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
أورمان البحيرة

أورمان البحيرة

وزع فرع جمعية الأورمان بالبحيرة، 13 جهازا تعويضيا بتكلفة 195 ألف جنيه، بنطاق 6 مراكز بقرى (ميت يزيد، جزيرة مغنين، عزبة الناموس بمركز حوش عيسى، محطة الرحمانية ومنية سلام وسمخراط بمركز الرحمانية، صلاح الدين بمركز بدر الوفائية بمركز الدلنجات، أبوغزالة بمركز شبراخيت".

وسيجري تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، دور مؤسسات المجمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة، للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

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