دراسة تناقش تأثير تعليقات مستخدمي المواقع العربية في انتخابات 2012

حصلت الباحثة أسماء عامر عبدالوهاب عبدالحليم مسئول الإعلام بمديرية التربية والتعليم في أسوان على درجة الماجستير في قسم الإعلام كلية الآداب بجامعة جنوب الوادي في قنا بتقدير ممتاز، عن رسالة بعنوان "تعليقات مستخدمي المواقع التليفزيونية العربية على الانتخابات الرئاسية عام 2012".

تشكلت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتورة ماجي الحلواني عميد كلية الإعلام الأسبق جامعة القاهرة (رئيسًا ومناقشًا)، والدكتورة هالة نوفل عميد كلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادي (مشرفًا وعضوا)، والدكتور محمود عبالعاطي أستاذ ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة الأزهر (مناقشا وعضوا) والدكتور محمد عمارة أستاذ الإذاعة والتليفزيون المساعد ووكيل كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادي (مشرفا مشاركا وعضوا).

وأكدت الباحثة أسماء عامر، أن الدراسة استهدفت التعرف على تعليقات الجمهور في المواقع الإخبارية العربية والكشف عن أثر تعليقات الجمهور في الانتخابات الرئاسية، وبيان أوجه الشبه والاختلاف بين التعليقات على الانتخابات في المواقع عينة الدراسة، خاصة في ظل اهتمام الجمهور بالمضامين التي تقدمها المواقع الإلكترونية.

وأوضحت أن الدراسة قدمت عدة مقترحات منها ضرورة وضع خطة إعلامية مدروسة بهدف زيادة الاهتمام بتعليقات الجمهور على وسائل الإعلام المختلفة، ودعم كافة الأدوات التفاعلية التي تحقق إشباعات الجمهور على الفضاء الإلكتروني، والاهتمام بدراسة تعليقات الجمهور من حيث الكم والكيف ودراسة دافعية المعلقين لاتيان سلوك التعليق، والصعوبات التي تواجههم والمزايا التي يحققها لهم التعليق.