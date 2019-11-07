دارت قصص عديدة في عام 2015 أثناء تصوير مسلسل "أستاذ ورئيس قسم" الذي قام ببطولته الفنان عادل إمام وأذيع في شهر رمضان في هذا العام، وشاركه في البطولة الفنان هيثم أحمد زكي.

علمت "الوطن" من مصادرها داخل المسلسل، أن هيثم كاد ينسحب أكثر من تصوير المسلسل بسبب قفشات الفنان عادل إمام التى كان دوما يلقيها للعاملين فى المسلسل والتى كانت تدور حول حياة أحمد زكي، وهو الأمر الذي كان يرفضه دوما هيثم، فكان لا يريد أن يتحدث أحد عن والده مطلقا بسخرية.

وأضافت المصادر أنه في يوم من أيام التصوير، قام "الزعيم" بالإكثار من القفشات، ما أدى إلى بكاء هيثم وقيامه بتكسير زجاج المرآة الخاصة بغرفته بيده، وقرر هيثم عدم استكمال المسلسل.

أسباب عدم استكمال هيثم المسلسل وصلت إلى نجل الزعيم الأصغر محمد الذي أخبر والده بسبب رغبة هيثم الرحيل من المسلسل، فما كان من عادل إمام إلا أن يجمع هيثم أمام كل العاملين بالمسلسل ويقبل رأسه أمام الجميع ويخبره بأن والده من أفضل الشخصيات التي قابلها في حياته.

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.