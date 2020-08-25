ملك الأردن وولي العهد يودعان السيسي ورئيس الوزراء العراقي

ودع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في مطار الملكة علياء الدولي اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بعد اختتام أعمال القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الثالثة في عمان، وفق الموقع الرسمي للعاهل الأردني.

وركزت القمة، التي حضرها الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة، بما يحقق مصالحهم المشتركة، ويخدم القضايا العربية.

وبحثت القمة، التي عقدت في الجناح الملكي بمطار الملكة علياء الدولي، آخر المستجدات في المنطقة، وسبل تعزيز مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن ومصر والعراق، إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب مالك الأردن في افتتاح أعمال القمة، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بلدهم الثاني الأردن.