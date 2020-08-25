السيسي: على استعداد لإقامة مشروعات تنموية مشتركة مع الأردن والعراق

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنَّ قمة ثلاثية عُقدت اليوم، بالعاصمة الأردنية عمان بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعاهل المملكة الأردنية الملك عبدالله الثاني، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأنَّ القمة تناولت سبل تعزيز التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث خاصة تلك التي تتعلق بالطاقة والربط الكهربائي والبنية الاساسية والغذاء، فضلًا عن التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية والامنيةً في المنطقة، وجهود مكافحة الارهاب.

كما تناول الزعماء الثلاثة، أوجه تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وذلك بهدف تأسيس مرحلة قادمة من التكامل الاستراتيجي بين الدول الثلاث، قائمة على الأهداف التنموية المشتركة.

وأكّد الرئيس السيسي، خلال القمة استعداد مصر لتقديم تجربتها وخبرتها في كل المجالات لأشقائها في الأردن والعراق، وكذلك إقامة مشروعات تنموية مشتركة محددة يتمّ تنفيذها وفق جدول زمني محكم، يكون لها مردود مباشر وسريع على عملية التنمية والحياة المعيشية للمواطنين، إضافة إلى تعزيز مسارات التعاون السياسي والأمني.

وتطرقت القمة، إلى أبرز القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأكّد الرئيس أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تهدد الاستقرار والأمن في المنطقة.

كما تناولت القمة تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكّد القادة الثلاث دعم الشعب الفلسطيني للحصول على كامل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما تناولت القمة مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، حيث شدد القادة الثلاث على تكثيف التنسيق المتبادل خلال الفترة المقبلة في هذا الاطار للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة، في إطار الحفاظ على وحدة واستقلال الدول العربية وسلامتها الإقليمية، بما يسهم في إنهاء المعاناة الإنسانية الهائلة التي مرت بها هذه الشعوب خلال السنوات الماضية.