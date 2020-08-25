عمرو دياب يتصدر تريند جوجل والأول عربيا على يوتيوب بـ"أماكن السهر"

ما زالت أغنية وكليب "أماكن السهر"، تتصدر كل مواقع وتطبيقات الإنترنت المختلفة منذ طرحها، حيث تصدر الفنان "عمرو دياب"، تريند البحث في المحرك الشهير "جوجل" بالنسبة لعدد مرات البحث، وتصدر مرة باللغة العربية ومرة أخرى بحثا باسمه باللغة الإنجليزية.

كما يواصل تصدره لموقع الفيديو الأشهر "يوتيوب"، محققا أكثر من مليون ونصف مشاهدة في 18 ساعة فقط، مع تعليقات اتسمت بحالة البهجة والفرحة، التي خرج بها فيديو الأغنية، كما تصدر أيضا هاشتاج "دينا الشربيني"، التي شاركت الفنان عمرو دياب في تصوير الأغنية، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وحققت الأغنية، المركز الواحد والعشرين عالميا بين جميع الأغاني المعروضة على يوتيوب، والمركز الأول عربيا بين جميع الأغاني العربية المعروضة على تطبيق الفيديو الشهير.

يذكر أن أغنية "أماكن السهر"، من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، والكليب من إخراج أحمد النجار.

ومن ناحية أخرى، يواصل الهضبة نشاطه الفني المكثف كعادته، حيث تعاقد مع منصة نتفليكس العالمية على إنتاج عمل درامي من بطولته، سيعود به إلى التمثيل بعد غياب طويل.

كما أعلن أيضا، عن إحيائه حفل أون لاين، خلال الفترة المقبلة، وهو الحفل الأول له بهذه التقنية.