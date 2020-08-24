للمرة الثانية.. تامر حسين وعزيز الشافعي تريند يوتيوب مع عمرو دياب

للمرة الثانية على التوالي، خلال 30 يومًا، تحتل أغنية من غناء الفنان الكبير عمرو دياب، وكلمات الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، تريند يوتيوب مصر، وذلك بعد عدة ساعات من طرح فيديو كليب أغنية "أماكن السهر".

وتصدر الثلاثي تريند يوتيوب مصر من قبل، مع طرح أغنية "يا بلدنا يا حلوة"، التي تستعرض جمال محافظات وأهل مصر.

أغنية "أماكن السهر"، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، والكليب من إخراج أحمد النجار.

وتعد أغنية أماكن السهر، ثالث كليب يطرحه عمرو دياب في دور السينما خلال مشواره الغنائي الحافل بالنجاحات والتجارب الجديدة والجريئة، حيث كان أول مطرب يقدم هذه الفكرة عام 1996 عندما طرح كليب "نور العين" في دور السينما وقتها، والمرة الثانية كانت في كليب "وماله" عام 2005، وجاء كليب "أماكن السهر" ليكون ثالث عمل غنائي يطرحه الهضبة في دور السينما.

وظهر عمرو دياب في الكليب بإطلالة صيفية وسط أجواء مبهجة، إضافة إلى ظهور خاص للفنانة دينا الشربيني، وجرى تصوير الكليب بالكامل في الساحل الشمالي، في أجواء رفع معها جمهور عمرو دياب شعار "الصيف مايحلاش غير بمزيكا الهضبة".