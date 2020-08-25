إسدال الستار للتسجيل في تنسيق المرحلة الأولى للجامعات مساء الغد

تسدل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدا، الستار في السابعة مساءً، بغلق باب التسجيل الإلكتروني، لرغبات المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2020، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، على أن تبدأ وزارة التعليم فور الإغلاق، في الحصر الشامل للمتقدمين للكليات، وتسكين الطلاب في الكليات، وفقاً للمجاميع والأعداد المقرر قبولها بكل كلية للعام الدراسي الجديد 2020-2021.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت في وقت سابق، إنطلاق المرحلة الأولى للتنسيق، السبت الماضي، بحد أدنى 400 درجة فأكثر للشعبة العلمية، بنسبة 97.60% فأكثر، وتستوعب 30 ألفاً و855 طالباً، و387 درجة فأكثر لشعبة الرياضيات بنسبة 94.40% فأكثر، وتستوعب 16 ألفاً و665 طالباً، و327.5 درجة فأكثر للأدبى بنسبة 79.90% فأكثر، وتستوعب 102 ألف و165 طالباً، ليصل إجمالى طلاب هذه المرحلة إلى 149 ألفاً و685 طالباً.

وأكد السيد عطا، المشرف العام على مكتب التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أن غدا آخر يوم لطلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات للتقدم للمرحلة، لافتاً إلى أن الساعة الـ7 مساءً سيتم إغلاق الموقع أمام الطلاب للتقدم لاختيار الكليات وتسجيل الرغبات.

وأوضح رئيس قطاع التعليم في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المرحلة الثانية للتنسيق ستنطلق عقب الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى وتحديد الحد الأدنى لها، لافتاً إلى أنه يحق لطلاب المرحلة الأولى من التنسيق تسجيل رغباتهم في المرحلة الثانية للتنسيق.