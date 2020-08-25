"تنسيق الجامعات": 125 ألف طالب سجلوا في المرحلة الأولى.. و"الثانية" تنطلق السبت

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، المشرف العام على مكتب التنسيق، أن إجمالى عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ 125 ألف طالب وطالبة للعام الجامعى 2020/2021، مؤكداً انتظام إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون شكاوى، مع وجود إمكانية لتعديل الرغبات حتى السابعة من مساء غد الأربعاء.

"تقليل الاغتراب" بعد نتيجة المرحلة الثانية بـ72 ساعة

وأوضح «عطا» لـ«الوطن»، أن المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسى ستنطلق السبت المقبل، وسيتم فتح الموقع الإلكترونى للطلاب مباشرة عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى بساعات، مشيراً إلى أن مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين «الأولى والثانية»، والمقدرة نسبتها بـ10% من إجمالى عدد الطلاب، ستنطلق عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية بـ72 ساعة.

"عطا": إقبال كبير على مكتب التنسيق الرئيسى

وأكد أن مكتب التنسيق الرئيسى بجامعة عين شمس، يشهد إقبالاً كثيفاً من قبل طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، وهناك أكثر من 1000 طالب تردد حتى الآن على المكتب للاستفسار والاطلاع على الأوراق المطلوبة للتقديم من حملة الشهادات العربية والأجنبية.

وتابع رئيس قطاع التعليم أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة، لم ترصد أى شكاوى حول أعمال التنسيق أو التسجيل للتنسيق، مشيراً إلى أنه يجرى إحصاء جميع النتائج المرسلة من الكليات والمتعلقة باختبارات القدرات لإعلانها على الموقع الرسمى للتنسيق.

فى نفس السياق، شهدت معامل التنسيق الإلكترونى بجامعات «القاهرة وعين شمس وحلوان»، إقبالاً متوسطاً من الطلاب، حيث شهدت المعامل استقبال أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة حتى مساء أمس، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للمحافظة على الجميع من الإصابة بفيروس كورونا.

واستقبلت معامل تنسيق جامعة القاهرة، بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، أكثر من 2000 طالب من طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمى والأدبى، منذ انطلاق أعمال التنسيق، لإجراء التنسيق الإلكترونى بالمرحلة الأولى للعام الدراسى الجديد.

وتضم معامل تنسيق جامعة القاهرة 320 جهاز حاسب آلى حديثاً مزوداً بالإنترنت وطابعات حديثة لطباعة بطاقات ترشيح الطلاب، حيث تضم كلية الهندسة 120 جهازاً، وكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية 100 جهاز، وكلية الزراعة 90 جهازاً.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن معامل التنسيق الإلكترونى بالجامعة استقبلت حتى مساء أمس، أكثر من 1500 طالب وطالبة لتسجيل رغباتهم بتنسيق الكليات، لافتاً إلى أن الجامعة وفرت أكثر من 250 جهاز حاسب آلى بمختلف الكليات للتيسير على الطلاب فى إجراءات التسجيل.

واستقبلت معامل التنسيق الإلكترونى بجامعة عين شمس أكثر من 2000 طالب منذ انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الأولى بكلية الآداب وكلية الحاسبات والمعلومات وكلية الهندسة وكلية البنات وكلية الزراعة.

وفى جامعة القاهرة عقد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، اجتماعاً مع مجلس إدارة صندوق الرعاية الطبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس، لبحث سرعة الانتهاء من إنشاء وتجهيز العيادات الجديدة بالمدينة الرياضية بالجامعة للكشف وكتابة العلاج، وتجهيز جداول الأطباء لبدء العمل بالعيادات قريباً.

ورفض رئيس جامعة القاهرة إضافة أى أعباء جديدة على أعضاء الصندوق، مشدداً على سرعة إجراء العمليات الجراحية، وتجديد صرف العلاج لمدة 3 شهور أخرى للتخفيف على أعضاء هيئة التدريس والعاملين، مع قيام مندوب من الكليات بصرف العلاج للأساتذة والعاملين فوق الستين.

من جانبه افتتح الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، الجلسة الختامية لاستديو التصميم الدولى الذى يضم جامعات عين شمس من مصر وكليمسون من الولايات المتحدة الأمريكية وهواجنج للزراعة بجمهورية الصين الشعبية، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

طلاب الدور الثانى: الرياضيات البحتة "سهل"

ومن ناحية أخرى أدى 1801 طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة (شعبة الرياضيات)، أمس، امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)، فى ثالث أيام امتحانات الدور الثانى. وعبَّر الغالبية العظمى من الطلاب عن سهولة الامتحان الذى استغرق ساعتين. وقال الطالب أحمد عادل: «الامتحان سهل، ومستواه ما اختلفش عن الامتحانات اللى فاتت، ورغم إن الرياضة دايماً بتكون صعبة، لكن الحمد لله السنة دى كويس، حتى النقط اللى صعبة فيه مجرد ما ركزت فيها حلّتها».

وقالت مى محمد إنها فوجئت بعد ظهور نتيجة الامتحانات برسوبها فى مادة الرياضيات البحتة، رغم إجابتها عن أغلب الأسئلة بشكل صحيح -بحسب كلامها- ما اضطرها إلى إعادته مرة أخرى، موضحة أن الامتحان فى مجمله سهل، ما دفعها للخروج من اللجنة قبل انتهاء الوقت المحدد له.

"التعليم": رصدنا حالة غش واحدة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن رصد حالة غش واحدة باستخدام الهاتف المحمول بعد مرور 45 دقيقة من بدء الامتحان، فى لجنة مدرسة عمر المختار الابتدائية، التابعة لإدارة سيدى سالم التعليمية بمحافظة كفر الشيخ.