وزير الري: خطة متكاملة لتأهيل الترع على مرحلتين بـ18 مليار جنيه

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه تم إعداد خطة متكاملة لاستكمال أعمال تأهيل الترع على مرحلتين بتكلفة 18 مليار جنيه.

وأضاف "عبدالعاطي"، في تصريحات له على هامش استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء له منذ قليل، أن الوزارة تنفذ مشروعا لإعادة تأهيل ورفع كفاءة وتبطين الترع، بإجمالي أطوال 7000 كيلومتر على مستوى المحافظات.

وقال إن إجمالي ما تم طرحه وصل إلى 3253 كيلومترا، وتم الانتهاء من تأهيل 183 كيلومترا، وجار التنفيذ في 870 كيلومترا، إلى جانب بدء إجراءات البت والترسية لمسافة 2200 كيلو متر.