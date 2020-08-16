وزير النقل: السيسي وجه برفع كفاءة الترع والمصارف بجميع الطرق

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس السيسي وجه برفع كفاءة الترع والمصارف على جميع الطرق، "قالي أنت صرفت لمحور قوص قنا 2 مليار جنيه يعني أنت مستخسر نصف مليار كمان تظبط فيه المصارف اللي موجود على مسار المحور".

وأضاف "الوزير" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن وزارة النقل على علم بأحوال طرق الصعيد، "أنا كل أسبوع مرة في الصعيد، وفي نهاية اليوم بكلم سيادة الرئيس وأقوله شوفت منظر مؤذي كذا وكذا".

وتابع: "والله العظيم يقولي يا كامل عندك فلوس ولا تاخد، أنت مستني إيه؟ روح نفذ متستناش، ده الرد الطبيعي اللي بسمعه من الرئيس في أي طلب بطلبه، ولأني بتحرك كتير شويه، ده تخصصي في الشغل بقدر في نفس اليوم بعرض، وباخد تصديق بالتليفون".