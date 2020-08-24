"ري الفيوم": نحافظ على المياه بمشروع تبطين الترع واستخدام التنقيط

تحدث المهندس أيمن نصر، وكيل وزارة الري بمحافظة الفيوم، عن مشروع تبطين الترع، قائلًا إن المياه في مصر محدودة إذ إن نصيب الفرد الواحد من المياه 500 متر مكعب في العام، وحد الفقر المائي 1000 متر مكعب في العام، لذلك تم الاتجاه للاستفادة من المياه بأقصى حد من خلال مشروعين، هما تبطين الترع وتحويل الري من الغمر للري الحديث "التنقيط".

وأضاف "نصر" خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أن الاعتمادات المالية توفرت للمحافظة بشأن مشروع تبطين الترع، لافتًا إلى أنه تم الحصول على 133 مليون جنيه خلال الأسبوعين الجاريين، وجارٍ العمل في 44 كيلومتر، ومن المستهدف العمل في 250 كيلومتر.

وأشار إلى أن المشروع الثاني، وهو تطوير نظم الري، من الغمر لنظام الري الحديث، لافتا إلى أن هذا النظام له فوائد عديدة، مثل الحفاظ على المياه، وعدم إهدارها، كما أنها تعمل على زيادة الأرض الزراعية إذ أن نظام الري الحديث من شأنه إلغاء المصارف المتواجدة داخل الأرض وبالتالي يتم الاستفادة من مساحة كانت مُهدرة، ما يعود باستفادة المزارع على إنتاجية الأرض.

وأوضح أن إنتاجية الفدان في زراعة الري بالتنقيط أو الرش تعطي إنتاجية أعلى، فأصبح هناك عائد مادي أكثر، كما أن ذلك من شأنه عدم اضطرار المزارع للنزول للأرض الزراعية واستخدام يديه، "عملنا تجربة في 208 أفدنة بمنطقة سيلة عشان المزارعين يبدئوا في السير على هذا النهج، وسيبنا جزء يعمل بالغمر ولقى المزارع فرق كبير".