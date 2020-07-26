النيابة السودانية تعتقل عددا من المسؤولين السابقين في عهد البشير

حررت النيابة العامة السودانية، اليوم الأحد، أمر إلقاء قبض بحق وزير الداخلية السابق ابراهيم محمود، والذي كان أيضا مساعدا للرئيس السوداني المعزول عمر البشير.

كما صدر أمر باعتقال رئيس البرلمان السوداني السابق، ابراهيم أحمد عمر، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وكان القضاء السوداني قد وجه الثلاثاء الماضي، تهمة "الانقلاب على السلطة الشرعية عام 1989" إلى 28 من أعضاء "حكومة الإنقاذ" السابقة، منهم عمر البشير ونائباه السابقان، الفريق أول بكري حسن صالح، وعلي عثمان محمد طه، والفريق أول عبد الرحيم محمد صالح، وعوض الجاز.

ورفض قاضي المحكمة الإفراج المؤقت للمتهمين، علي الحاج، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، وإبراهيم السنوسي، القيادي بحزب المؤتمر الشعبي ومساعد الرئيس السابق عمر البشير قبل عزله من الحكم في أبريل 2019.