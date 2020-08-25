وزيرة التضامن تزور مجمع الدفاع الاجتماعي بالإسكندرية بعد تطويره

زارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، محافظة الإسكندرية، حيث بحثت مع المحافظ اللواء محمد الشريف سبل دعم التعاون المشترك بين المحافظة والوزارة.

وتفقدت "القباج" رفقة "الشريف"، مجمع الدفاع الاجتماعي، الذي خضع للتطوير بالكامل، وأُعيد افتتاحه في أكتوبر عام 2017، في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق "تحيا مصر".

وتفقدت الوزيرة ورش الكهرباء والنجارة، وأدارت حوارًا مع الأبناء حول برامج تدريبهم، والمنتجات التي صنعوها بأيديهم.

يشار الي ان مجمع الدفاع يضم 5 مبانٍ، تحتوي على مكتبة، ومسرح، ومدرسة، وورش للكهرباء لتدريب الأبناء، والقسم الاجتماعي والنفسي، وغرف الزيارات والرسم، والموسيقى، وصالة ألعاب، وغرفة ذوي الاحتياجات الخاصة، وغرفة عزل طبي، ومطعم ومطبخ ومغسلة، وورشة نجارة، وورشة طباعة، وعيادة، ومكتب مراقبة، وملعب كرة قدم، وحديقة ألعاب، وملعب كرة طائرة، ومسجد.