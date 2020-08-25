تكريم المخرج محسن أحمد في مهرجان الإسكندرية السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، والمزمع انعقاد دورته الـ36 في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل، عن تكريم المخرج ومدير التصوير محسن أحمد عن مجمل أعماله الفنية.

وقال الأمير أباظة، رئيس المهرجان، إن المخرج محسن أحمد أحد صناع السينما، والذي قدّم العديد من الأعمال المميزة والمهمة، التي أثرى بها الشاشة الكبيرة، وهو ما شجع إدارة المهرجان على تكريمه خلال الدورة 36 والتي ستحمل اسم النجم عزت العلايلي.

وأضاف أنه من المقرر أن يتضمن التكريم إصدار كتاب عن حياته الفنية، حيث قرر المخرج محسن أحمد كتابته بنفسه ليروي مذكراته خلال الأعمال التي قدمها على مدار مشواره الفني.

وأعرب المخرج محسن أحمد عن سعادته بالتكريم من مهرجان الإسكندرية السينمائي، مؤكدا أنه مهرجان عريق صاحب تاريخ طويل، وكُرّم من خلاله العديد من صناع السينما الكبار، بالإضافة إلى أنه يحرص على حضور فعاليات الدورات السابقة، وبالتالي فإن التكريم من جانب هذا المهرجان أمر مشرف.

وبدأ المخرج محسن أحمد حياته المهنية مصوراً في فيلم "صديقي الوفي" عام 1984، كما شارك في أكثر من 30 فيلماً سينمائياً ما بين مصوراً ومديراً للتصوير.

وفي التسعينات اتجه لإخراج الفيديو كليب فأخرج أغنيات لكبار المطربين من بينهم كاظم الساهر، لطيفة، هاني شاكر، وكان أول أفلامه الروائية الطويلة مع الفنان هاني رمزي وهو فيلم "السيد أبوالعربي وصل" عام 2005 كما تعاون معه مرة أخرى في فيلم "الرجل الغامض بسلامته" عام 2010.