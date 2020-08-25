تغيير خطوط سير بكورنيش الغردقة لإصلاح هبوط أرضي

أعلن مجلس مدينة الغردقة، مساء اليوم الثلاثاء، تغيير خط سير الطريق بشارع ذهبية القادم من الكورنيش والمتجه الى معرض 6 أكتوبر لشارع النصر إلى الطريق المؤدي لشارع 144، على أن يكون الطريق الموازي هو البديل، وذلك لحين الانتهاء من أعمال إصلاح الطريق بعد تعرضه لهبوط.

وفي سياق متصل، واصل مجلس مدينة الغردقة برئاسة اللواء عاطف وجدي، أعمال رفع كفاءة وتطوير الشوارع الرئيسية والفرعية بميادين ومبي وشكسبير والبازارات، وذلك للوصول لأعلي مستويات الرصف والنظافة بشوارع المدينة لخدمة المواطنين.

وكشف رئيس المدينة، أن إدارة المتابعة الميدانية تقوم بمتابعة الأعمال، للاطمئنان على سير العمل بشوارع المدينة، وإزالة كافة التعديات من أعتاب وسلالم وأرصفة متهالكة ودواوين، ومحازاتها بطول الشارع من الجانبين، وتركيب بلدورات جديدة ومحازاتها بخط التنظيم الجديد.