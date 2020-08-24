"متحف الغردقة" تهدي أمين السياحة العالمية بردية محكمة الموتى في العصر الفرعوني

أهدت إدارة متحف الغردقة، أمين عام منظمة السياحة العالمية، نسخة مقلدة من بردية محكمة الموتى لدى المصري في العصر الفرعوني، بالإضافة إلى طبق من الخزف يحمل خريطة مصر الفرعونية، كان قد اختارهم بنفسه أثناء جولته أمس مع وزير السياحة لتفقد الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا بمحتف الغردقة.

وحرص أمين عام منظمة السياحة العالمية على التقاط صور تذكارية بتليفونه المحمول مع عدد من معروضات متحف الغردقة.

وبدأت جولة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية صباح أمس الأحد بتفقد الإجراءات الاحترازية بفندق الإقامة بمدينة الغردقة، ثم تفقد متحف آثار الغردقة، والانتقال لتفقد أحد المستشفيات ثم مركز غوص ورحلة بحرية بمدينة الغردقة.