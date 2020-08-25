مراد وهبة يعتذر عن عدم حضور ندوة "الهوية الوطنية" بسبب حالته الصحية

قال الدكتور مصطفى النشار، أستاذ الفلسفة بآداب القاهرة، ومقرر لجنة الفلسفة بالمجلس الأعلى للثقافة، أن الدكتور مراد وهبة، أستاذ الفلسفة، بجامعة عين شمس، اعتذر عن الندوة التي يعقدها المجلس بعنوان: "حول الهوية الوطنية والتحديات الإقليمية المعاصرة"، التي تنظمها لجنة الفلسفة بمقر المجلس.

وأضاف "النشار" لـ"الوطن"، الدكتور مراد وهبة لم يتمكن من الحضور بسبب حالته الصحية، وكان يرغب في المشاركة في الندوة، لكن الطبيب نصحه بعدم الحضور مراعاة لحالته.

وتابع النشار عوضا عن ذلك اكتفى الدكتور مراد بعمل تسجيل فيديو يتم بثه خلال الندوة، التي تعد الندوة الأولى للجنة بعد عودة الأنشطة الثقافية، بعد أزمة كورونا.

ويشارك فى الأمسية الدكتور أحمد مجدى حجازي، والدكتور مصطفى النشار، ويدير الأمسية الدكتور أسامة عبدالباري.