واشنطن تعترض بشدة على استقبال أردوغان لاثنين من قادة حماس
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أ ش أ
07:10 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
ترامب وأردوغان
أعربت الإدارة الأمريكية عن اعتراضها الشديد على استضافة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاثنين من قادة حركة حماس في اسطنبول يوم 22 أغسطس الجاري.
وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء إنه تم تصنيف حركة حماس كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، مشيرة إلى أن المسئولين اللذين استضافهما أردوغان هما من المصنفين كإرهابيين دوليين.
وأضافت أن البرنامج الأمريكي "مكافآت من أجل العدالة" يسعى للحصول على معلومات حول أحد هذين الشخصين لتورطه في عدة هجمات إرهابية وعمليات خطف.
وأشارت أورتاجوس إلى أن استمرار التواصل بين الرئيس التركي وبين هذه المنظمة الإرهابية لا يؤدي إلا إلى عزل تركيا عن المجتمع الدولي، والإضرار بمصالح الشعب الفلسطيني وتقويض الجهود العالمية لمنع الهجمات الإرهابية التي يتم إطلاقها من غزة.
وقالت إن الإدارة الأمريكية ستستمر في طرح هذه المسائل المثيرة للقلق بشأن علاقة الحكومة التركية بحماس على أعلى المستويات، منوهة إلى أن هذه المرة الثانية التي يستقبل فيها إردوغان قيادة حماس في تركيا هذا العام حيث عقد الاجتماع الأول في بداية شهر فبراير الماضي.