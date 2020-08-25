واشنطن تعترض بشدة على استقبال أردوغان لاثنين من قادة حماس

أعربت الإدارة الأمريكية عن اعتراضها الشديد على استضافة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاثنين من قادة حركة حماس في اسطنبول يوم 22 أغسطس الجاري.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء إنه تم تصنيف حركة حماس كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، مشيرة إلى أن المسئولين اللذين استضافهما أردوغان هما من المصنفين كإرهابيين دوليين.

وأضافت أن البرنامج الأمريكي "مكافآت من أجل العدالة" يسعى للحصول على معلومات حول أحد هذين الشخصين لتورطه في عدة هجمات إرهابية وعمليات خطف.

وأشارت أورتاجوس إلى أن استمرار التواصل بين الرئيس التركي وبين هذه المنظمة الإرهابية لا يؤدي إلا إلى عزل تركيا عن المجتمع الدولي، والإضرار بمصالح الشعب الفلسطيني وتقويض الجهود العالمية لمنع الهجمات الإرهابية التي يتم إطلاقها من غزة.

وقالت إن الإدارة الأمريكية ستستمر في طرح هذه المسائل المثيرة للقلق بشأن علاقة الحكومة التركية بحماس على أعلى المستويات، منوهة إلى أن هذه المرة الثانية التي يستقبل فيها إردوغان قيادة حماس في تركيا هذا العام حيث عقد الاجتماع الأول في بداية شهر فبراير الماضي.