مسؤول سابق بـ"البترول التركية": أردوغان شرّد 90% من العاملين بالمؤسسة

كشف المدير السابق لمؤسسة البترول التركية، نجدت بامير، أن سلطات حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، أطاحت بنحو 90% من عاملي المؤسسة ذوي الكفاءات العالية خلال السنوات الماضية.

وأضاف بامير خلال لقاء له على قناة "ميديا سكوب" التركية، أمس السبت، أن الحكومة انتدبت عمالا من شركات أجنبية للعمل في محل عمال الشركة الذين جرى إقالتهم، مشيرًا إلى أن المفصولين عانوا من البطالة بعد تشريدهم على يد أردوغان وحكومته، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأبرز موقع "تي 24" التركي، تصريحات بامير التي أكد فيها أن الشركات الأجنبية البديلة أغلقت الكثير من الآبار، وأجبرت تركيا على خصخصة أصول الشركة المنقولة إلى صندوق الثروة السيادي.

وكشف المدير السابق لمؤسسة البترول التركية، أن تركيا تضطر إلى استخدام سفن الحفر المصنوعة من قبل شركة شلمبرجير، التي تعد أكبر شركة عالمية تعمل بمجال خدمات حقول النفط.

وأوضح بامير، أن قضية الغاز الطبيعي في البحر الأسود ليست قضية فنية بل أنها قضية جيوسياسية.