مدبولي يوجه باتخاذ الإجراءات ضد "الشقق" التي تحولت لمخازن بالقاهرة

وجَّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بحصر كافة العقارات بمنطقة وسط القاهرة، التي تم تحويلها إلى مخازن للتعامل معها طبقا للقانون على الفور مع ضرورة التأكد من سلامتها الإنشائية.

وشدد رئيس الوزراء، خلال اجتماعه بمحافظ القاهرة اليوم، على سرعة تسكين الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها لسكان المناطق العشوائية بالمحافظة، مؤكدا على ضرورة سرعة البدء في تطوير أراضي المناطق العشوائية التي تم الانتهاء من إزالتها بالقاهرة، وتوفير مبلغ 600 مليون جنيه للبدء في مشروعات التطوير التي سيتم تنفيذها بهذه المناطق سواء كانت مشروعات خدمية أو تنموية.

وعلى الفور، أكد محافظ القاهرة أنه شكل لجنة برئاسة نائب المحافظ، وسيتم البدء على الفور في المرور على كافة العمارات بمنطقة وسط القاهرة وسرعة التعامل مع من قاموا بتحويلها من سكني إلى مخازن وخلافه.