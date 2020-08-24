اليوم.. مدبولي يجتمع مع عبدالغفار لبحث استعدادات العام الجامعي الجديد

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمتابعة مستجدات الملفات التي تعمل عليها الوزارة، واستعدادات العام الجامعي الجديد، وسير عملية التنسيق للقبول في الجامعات المختلفة.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء اجتماعا مع أمين عام منظمة السياحة العالمية اليوم، لمناقشة التعاون بين الجانبين في ملف السياحة الوافدة لمصر.