مدبولي: اهتمام الحكومة بالثقافة يأتي ضمن استراتيجية بناء الإنسان

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، حول جهود الوزارة التى تمت بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة إعداد خطة متكاملة لنشر الأفكار الصحيحة، ومواجهة الآثار السلبية المترتبة على انتشار الفكر المتطرف، من خلال إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات المشتركة.

ونوَّه رئيس الوزراء باهتمام الحكومة بالثقافة، ودعمها لأنشطتها المختلفة، والذى يأتى ضمن استراتيجية الحكومة لبناء الإنسان المصرى، مؤكدا أن التعليم والثقافة والرياضة هي الوزارات المنوط بها تنفيذ هذه الاستراتيجية، وهناك جهود واسعة في هذه القطاعات.

وأشارت الوزيرة، في مستهل التقرير، إلى أن عددا من الأنشطة والفعاليات التي جرى تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع عدد من الوزارات، ففيما يتعلق بوزارة الأوقاف فقد تم عقد مجموعة من الاجتماعات التحضيرية التي أسفرت عن إصدار سلسلة "رؤية"، التي تهدف لنشر الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة في ضوء الكتاب والسنة، واجماع العلماء، بعيداً عن الغلو والتطرف، وجرى تدشين هذه السلسلة خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأضافت الوزيرة أن السلسلة تضمنت إصدار 20 عنوانا منها، فقه الدولة وفقه الجماعة، والحوار الثقافى بين الشرق والغرب، وحماية دور العبادة، ونعمة الماء "نحو استخدام رشيد للمياه"، وضلالات الإرهابيين وتفنيدها، وبناء الشخصية الوطنية، ومفاهيم يجب أن تصحح في السيرة النبوية، والكليات الست، ومخاطر الإلحاد، وبناء الوعي، وفي رحاب فن المقال، والإسلام يتحدث عن نفسه، وفقه بناء الدول، والأدب مع سيدنا رسول الله، وقواعد الفقه الكلية، ومفاهيم يجب أن تصحح فى مواجهة التطرف، وهويتنا الواقية فى زمن العولمة، وفقه النوازل"فيروس كورونا نموذجاً"، والكمال والجمال فى القرآن الكريم، مشيرة إلى أنه جار العمل على ترجمة بعض هذه الاصدارات إلى اللغتين الانجليزية والفرنسية، كما أنه جرى إتاحة كل إصدارات السلسلة On line، ضمن مبادرة وزارة الثقافة "خليك فى البيت"، إلى جانب العمل على طباعة 20 ألف نسخة من السلسلة كاملة لتوزيعها على عدد من الجهات، كتبرع من وزارة الاوقاف، بهدف تعظيم الاستفادة من محتوى هذه السلسلة.

وانطلاقا من سعي وزارة الثقافة؛ لتحقيق وتأكيد مبدأ العدالة الثقافية، وحرصًا على الوصول بالمنتج الثقافي لجميع ربوع وقرى الوطن بغرض اكتشاف وتنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين، وخاصة فى مجال المسرح، باعتباره أحد أهم ركائز العمل الثقافي والفني نظرا لاحتوائه على مجالات متعددة للإبداع.

وفي هذا الصدد، أشارت وزيرة الثقافة إلى الجهود التي تمت بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والإنتاج الحربي لشراء وتوريد عدد من المسارح المتنقلة؛ للاستفادة منها في تنفيذ رؤية الوزارة بهذا الإطار، مضيفة أنه جار تدريب العاملين على عملية تشغيل تلك المسارح، المقرر استلامها قريباً.

وتناولت وزيرة الثقافة جهود التعاون والتنسيق التي تمت مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرة إلى أنه جرى عقد لقاء مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على هامش ندوة بنك المعرفة المصري "بين الإنجازات والتطلعات"، والتي نظمها المجلس الأعلى للثقافة، وجرى الإشارة خلالها إلى ما شاركت به وزارة الثقافة من محتوى ثقافى وفكرى وفنى وإبداعى ضمن مشروع بنك المعرفة، وإتاحة هذا المحتوى بالمجان للمواطن داخل جمهورية مصر العربية، وهو ما يبرز جهود الدولة فى التحول الرقمى وإتاحة الخدمات المعرفية لكافة المصريين، من خلال إحدى المنصات التي تعد من أكبر قواعد البيانات التعليمية الرقمية المجانية على مستوى العالم، بهدف تطوير الوعي الجمعي للمجتمع.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن التعاون القائم بين وزارتي الثقافة والدولة للاعلام لدعم استراتيجية الدولة الخاصة بنشر التنوير وتنمية الوعي وبناء الإنسان المصري، مشيرة إلى أن الاتفاق الذي جرى مع وزارة الدولة للإعلام، والذي تضمن تخصيص عدد ساعات يومية لبث المواد الإبداعية التي تنتجها وزارة الثقافة بمختلف قطاعاتها، حيث تشمل حفلات موسيقية وغنائية، وأوبرات وباليهات عالمية، واحتفالات بمناسبات قومية ودينية، وصالونات ثقافية، وأمسيات شعرية، ومعارض فنية، ومتاحف، وأفلام تسجيلية، وغيرها من المواد الإبداعية التى تعبر عن الحراك الفكرى فى المجتمع من خلال شبكة قنوات التليفزيون الوطني.

ونوهت بما جرى من دراسة لتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين لتصوير الأعمال الإبداعية التي تنتجها وزارة الثقافة وتعرض في مختلف مواقعها بالقاهرة والمحافظات، وتقديمها عبر شاشة التليفزيون الرسمي للدولة، بما يجسد التوجهات العامة للدولة الهادفة إلى الحفاظ على منظومة القيم والأخلاق والارتقاء بالذوق العام، من خلال نشر الوعي بين جموع المواطنين، عن طريق نشر المحتوى الذي يتميز بالتنوع والتعدد الثقافي والفكري.