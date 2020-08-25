500 مسجد بشمال سيناء تستعد لأداء صلاة الجمعة بخطة مواجهة كورونا

قال الشيخ محمد يونس مديرية الأوقاف في محافظة شمال سيناء، إن المديرية استعدت لعودة صلاة الجمعة في الجوامع، بعد توقف دام عدة أشهر بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وشنت المديرية حملة لرش المساجد وتعقيمها، ووضع علامات تباعد على سجاد المساجد التي ستقام بها صلاة الجمعة، وعددها نحو 500 مسجد.

وأضاف "يونس" أن مديرية الأوقاف نشرت القواعد والضوابط على المساجد المنوط بها العودة لصلاة الجمعة، وتشمل مراعاة التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، وإحضار قطعة قماش، أو مصلاة شخصية، كما سيتم دخول المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق، وغلقها بعد الصلاة مباشرة.