ارتفاع الإصابات بكورونا في أمريكا لأكثر من 5 ملايين و750 ألف حالة

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، بلغ 5 ملايين و750 ألفا و470 شخص على الأقل.

وأضافت الجامعة -حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء- أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس في الولايات الأمريكية، بلغ حتى الآن 177 ألفاً و619 شخص.

وسجلت جونز هوبكنز اليوم ظهور أكثر من 10 آلاف حالة إصابة و367 وفاة جديدة داخل الولايات المتحدة.