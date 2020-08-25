أمريكا والصين تبحثان تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بينهما

بحث كبار المفاوضين التجاريين الصينيين والأمريكيين، المرحلة الأولى من الاتفاق الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك خلال محادثة هاتفية بين "ليو خه" نائب رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس الجانب الصيني في الحوار الاقتصادي الصيني-الأمريكي الشامل، والممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتهايزر"، ووزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشين" صباح اليوم الثلاثاء.

وأجرى الجانبان، وفقا لوزارة التجارة الصينية، حوارًا بناءً حول قضايا مثل تعزيز التنسيق الثنائي لسياسات الاقتصاد الكلي وتنفيذ اتفاق المرحلة الأولى الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة.

واتفق الجانبان على تهيئة الظروف والأجواء لمواصلة دفع تنفيذ الاتفاق التجاري قدمًا.