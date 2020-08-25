رئيس "صحة البرلمان": أجلنا قانون "حقوق المرضى" للمجلس المقبل

أشاد النائب محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بما حققه البرلمان الحالي من تشريعات قوانين مهمة، كما ذكر أنه من أهم إنجازات لجنة الصحة في المجلس الحالي، هو إصدار قانون التأمين الصحي الشامل، الذي ما كان ليصدر لولا القيادة السياسية الداعمة للمواطنين.

وأضاف "العماري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن قانون المسئولية الطبية، وحقوق المرضى، تم تأجيله إلى البرلمان المقبل، الذي سيتم عقد أولى جلساته يوم 10 يناير من العام المقبل 2021.

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة أنجزت العديد من القوانين المهمة، خاصة المرتبطة بهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، مؤكدًا أن قانون التجارب السريرية، الذي صدر أمس، يعد من أهم القوانين التي صدرت في مجلس النواب، وتتباهى به لجنة الصحة بالبرلمان.