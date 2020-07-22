العماري: اكتمال المشروعات المائية في شمال سيناء

قال المهندس ياسر العمارى رئيس قسم المتابعة بشركة المياه والصرف الصحي، إن المشروعات المائية الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية قاربت على الانتهاء، بشكل تام سواء فى شمال أو جنوب ووسط سيناء.

وشرح العمارى أن غالبية المشروعات الآن أتمت جاهزيتها، وهى الآن فى انتظار اللمسات الأخيرة للافتتاح، فقد قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر بتقديم 50 مليون دولار لدعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة شمال سيناء، فى إطار اتفاقية مبادرة شمال سيناء والتى ساهمت بشكل مباشر ومؤثر فى وصول خدمات مياه الشرب النقية لأكثر من 325 ألف مواطن، منتشرين على رقعة شمال سيناء بالكامل، وتحسين خدمات الصرف الصحى لعدد 110 آلاف مواطن، ما ساهم بصورة مباشرة فى النهوض بمستوى خدمات البنية الأساسية المقدمة للمواطن السيناوى.

وأوضح رئيس قسم المتابعة والمشرف على المشروعات، أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل والاستفادة من جميع التدخلات المدرجة ضمن مبادرة شمال سيناء والتى إشتملت على كلا من الآتى:

أولا: مجال مياه الشرب

إنتاج مياه الشرب وفق أحدث المعايير الفنية والبيئية والتكنولوجية من خلال تنفيذ عدد (5) محطات تحلية مياه الآبار بطاقة تتراوح بين 200 و500 متر مكعب يومى بمراكز بئر العبد والحسنة ونخل بإجمالى طاقة (1350) متر مكعب يومى شاملة التخلص الآمن من مياه المعالجة، باستغلالها فى زراعة أشجار الزيتون. تنفيذ عدد (1) محطة تحلية لمياه البحر بطاقة (5000) متر مكعب يومى، وخطوط ناقلة للمياه المحلاة لتغذية منطقتى الريسة وكرم أبونجيلة بمدينة العريش.

تطوير ورفع كفاءة عدد (1) محطة تحلية مدينة الحسنة لتصل إلى 1200 متر مكعب يومى تنفيذ عدد (7) بئر مياة عميق بأعماق من 850 م الى 1500 م تحت سطح الارض للتغذية بالمياة الخام لمحطات التحلية الجديدة المنشأة ضمن المشروع تنفيذ عدد (7) بئر مياة عميق بأعماق من 850 م الى 1200 م لضمان إستمرارية التغذية بالمياة الخام لعدد (6) محطات تحلية قائمة بمراكز الحسنة ونخل توزيع مياة الشرب النقية.

توريد عدد (50) سيارة وتريلا لنقل وتوزيع مياة شرب بسعات 10 ، 30 متر مكعب لتوصيل المياه الى المناطق البدوية والتجمعات والقرى وضواحى المدن تخزين مياه الشرب النقية. تنفيذ عدد (4) خزانات مياه خرسانية ذات سعات من 400 إلى 2000 متر مكعب لزيادة السعة التخزينية للمياة النقية بمدن بئر العبد ورمانه والحسنة.

ثانيا: مجال الصرف الصحى

توريد عدد (20) سيارة كسح لمياه الصرف الصحى للمناطق التى تفتقر لشبكات الصرف الصحى بمراكز الحسنة ونخل وبئر العبد والعريش.

ثالثا : المعدات المساعدة

توريد عدد (8) معدة لتدعيم الصيانة والتشغيل ومواجهة الازمات والسيول بمحافظة شمال سيناء بالكامل (ونش 50 طن – 2 لودر حفار – 2 عربة كسح سيول – عربة نافورى - 2 عربة طوارئ).

وذلك إضافة الى توريد (3) مينى باص ومن التجارب الرائدة فى مثل هذه المشروعات استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتخفيض استهلاك الطاقة فى محطات التحلية بوسط سيناء، حيث تم تنفيذ عدد (3) وحدات لتوليد كهرباء من خلال الطاقة الشمسية بطاقة إجمالية (1200) كيلو وات لإنتاج 2000 ميجاوات ساعة سنويا، ما يوفر فى تكلفة إنتاج المياه المحلاة والطاقة الكهربائية المنتجة ،ويقلل من انبعاثات ثانى أوكسيد الكربون والأضرار البيئية، وقد تم تنفيذ هذه الأعمال بالكامل بأيدي وسواعد أبناء مصر المخلصين، وبالتعاون والتنسيق التام فيما بين محافظة شمال سيناء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لشمال وجنوب سيناء، وكذلك الاستشاريون والمقاولون المصريون المتخصصون.