10 معلومات عن مشاريع الدولة لتنمية منشأة العماري بالأقصر

ما زالت سلطات محافظة الأقصر تواصل عملها على قدم وساق في تنفيذ المشروعات التنموية على مختلف بقاع أراضيها في القطاعات المتنوعة والمرافق التي تهم المواطنين، وعلى رأسها الكهرباء والغاز الطبيعي والصرف الصحي والتعليم، تنفيذا لتوجيهات الدولة بتحسين الخدمات المقدمة، وتذليل أي معوقات ومراعاة التوقيتات المحددة لإنهائها حتى يشعر بها المواطن.

"الوطن" استعرضت أبرز النقاط التي ترتكز عليها مشاريع المحافظة من أجل تنمية منطقة منشأة العماري في ظل الاهتمام التي توليه بها خاصة في الفترة الأخيرة من أجل تقديم خدمات تليق بأهل البقعة التي تقع شمال شرق المحافظة السياحية.

1- تقع منطقة منشأة العماري في الناحية الشمالية الشرقية لمدينة الأقصر وهي تتبع إداريًا مجلس مدينة الأقصر ويعتبر حي المطار أبرز أحيائها.

2- في قطاع الكهرباء، يجري حاليا تنفيذ حملة لدعم تلك الخدمة بالمنطقة بدأت بتركيب 200 عمود لدعم إنارة محور طريق المطار، في إطار تنفيذ أعمال تدعيم شبكة الإنارة بالطريق، وتكثيفها عبر تزويد شارع المطار بعدد 200 عمود إنارة وكشافات لمبات "ليد" موفرة للطاقة بطول الطريق الذي يبلغ نحو 4 كيلو مترات.

3- المشروع يتضمن رفع كفاءة طريق المطار ومد كابلات كهرباء أرضية وتطويره وإحلال وتجديد الأعمدة القديمة، التي تأثرت بموجة الطقس السيئ بالمحافظة واستبدالها بأعمدة جديدة حرصا على سلامة المواطنين والمارين بالطريق.

4- يتم تنفيذ المشروع بداية من كوبري المطار وصولا إلى مدخل منطقة الزناقطة وذلك بدعم من الخطة الاستثمارية للمحافظة، وتحت إشراف شركة الكهرباء حيث بدأ العمل في المشروع منتصف يونيو الماضي ومن المقرر إنهاؤه خلال شهر أغسطس المقبل.

5- فيما يخص قطاع المشروع القومي للغاز الطبيعي، يواصل مسئولو شركة "غاز مصر" الشركة المنفذة للمشروع، حاليا أعمال توصيل الغاز الطبيعي لمنطقة منشاة العماري وحي المطار بعد أن تم الانتهاء من الخط الرئيسي من مدينة الأقصر إلى الحبيل، مرورا بطريق منشاة العماري الرئيسي والزناقطة بطول 18 كيلو مترا.

6- العمل بدأ أيضًا في الشبكات الأرضية والتي سيتم الانتهاء منها خلال شهر من الآن بطول 12 كيلو، تمهيدا لفتح باب التعاقدات قريبًا، والقيام بأعمال توصيلات الغاز للمنشآت السكنية والتجارية، والمستهدف منها نحو 15 ألف عميل.

7- في قطاع التعليم، واصلت السلطات عملها بمشروع أعمال توسعة مدرسة منشاة العماري الابتدائية لزيادة قدرتها الاستيعابية للطلاب ضمن خطة الحد من الكثافة الطلابية في الفصول.

8- ويشمل مشروع التوسعة إنشاء دور أرضي وثلاث طوابق علوية بها 8 فصول مساحة الفصل الواحد، نحو 35 متر مسطح بتكلفة إجمالية للمشروع تقدر بنحو 3 ملايين و65 ألف جنيه ومن المقرر إنهاؤه خلال شهر يناير العام المقبل.

9- أما في قطاع الصرف الصحي، تواصلت أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي لقري ونجوع الترعة والبني والقباحي الشرقي التابعين لحي المطار بمدينة الأقصر، والذي يبلغ تعداد سكانه نحو 40 ألف نسمة طبقا لآخر إحصاء.

10- وبدأ العمل في المشروع يناير الماضي، لإنشاء 3 محطات رفع وشبكات انحدار بطول 14 كيلو مترا بتكلفة إجمالية للمشروع، تقدر بنحو 65 مليون جنيه، ضمن خطة توصيل مرفق الصرف الصحي لأهالي هذه القرى لخدمة الآلاف من سكانها، ومن المتوقع إنهاء العمل بالمشروع 30 يونيو العام المقبل.