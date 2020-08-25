حسين الجسمي يحتفل بعيد ميلاده وينشر صورته وهو طفل

احتفل المطرب الإماراتي حسين الجسمي، بعيد ميلاده عبر حسابه الخاص بـ"تويتر"، ونشر صورة له وهو طفل معلقا: "اليوم أكمل هذا الطفل عامه الـ41، والحمدلله على كل نعمه، واثق الخطوة بمحبّتكم وشامخ باحترامكم".

يذكر أن أغنية "بالبنط العريض" لحسين الجسمي، اقتربت من تحقيق 7 ملايين مشاهدة على يوتيوب، منذ توقيت طرحها الأسبوع الماضي.

واحتفل المطرب الإماراتي حسين الجسمي، مع جمهوره بتصدر كليبه الجديد "بالبنط العريض" التريند، حيث شكر المطرب عبر "تويتر" جمهوره قائلاً: "نحن دائماً الرقم 1 بكم وبمحبّتكم.. الحمدلله".

وطرح الفنان الإماراتي الكبير حسين الجسمي، أغنيته الجديدة "بالبنط العريض" التي يهديها لجمهوره المصري، عبر موقع "يوتيوب" وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان توما.