روتاري مصر يقدم أدوية ومستلزمات طبية لضحايا انفجار بيروت

روتاري مصر يقدم أدوية ومستلزمات طبية لضحايا انفجار بيروت
كتب:
أيمن حمزة
09:05 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
روتاري مصر يقدم أدوية ومستلزمات طبية لضحايا انفجار بيروت
واصل روتاري مصر الدولي برئاسة المحافظ أسامة الأحمر، عن طريق لجنتي الإغاثة والكوارث برئاسة المهندس سمير عامر، ولجنة تنمية الموارد برئاسة جيهان حلاوة، مع روتاري لبنان، لتحديد الاحتياجات العاجلة لمصابي انفجار مرفأ بيروت، من أدوية ومستلزمات طبية وخلافه، تماشيا واستجابة للمبادرة المصرية، بإرسال المعونات الطبية العاجلة لمنكوبي انفجار بيروت.
وأكد روتاري مصر في بيان له، أنه تم بالفعل تدبير حوالي 2 طن من هذة المواد على وجه السرعة من مصانع الأدوية المصرية المحلية لهذا الغرض، وذلك تمويلا من الأندية الروتارية بمصر، والزملاء الروتاريين بمصر.
كما تم التواصل مع وزارة الخارجية المصرية، ممثلة في سفارة مصر ببيروت، والأمانة العامة لوزارة الدفاع، وذلك لتسهيل نقل هذه المعونات إلى بيروت على متن إحدى الطائرات المصرية العسكرية، الناقلة للمساعدات للشعب اللبناني، ما سيكون له أكبر الأثر في تخفيف آلام ومعاناة الجرحى والمصابين بمستشفيات بيروت.
واختتم روتاري مصر الدولي بيانه: "يوما بعد يوم يبرهن روتاري مصر، عن استمرارية تفاعله مع الكوارث، وبذل كل الجهد الممكن، وذلك بتكريس موارده الذاتية، لدعم الدولة المصرية، في مساعيها من أجل رفع المعاناة عن مصابي هذه الكوارث، لرفع شأن الوطن والمواطنين".