روتاري مصر يقدم أدوية ومستلزمات طبية لضحايا انفجار بيروت

واصل روتاري مصر الدولي برئاسة المحافظ أسامة الأحمر، عن طريق لجنتي الإغاثة والكوارث برئاسة المهندس سمير عامر، ولجنة تنمية الموارد برئاسة جيهان حلاوة، مع روتاري لبنان، لتحديد الاحتياجات العاجلة لمصابي انفجار مرفأ بيروت، من أدوية ومستلزمات طبية وخلافه، تماشيا واستجابة للمبادرة المصرية، بإرسال المعونات الطبية العاجلة لمنكوبي انفجار بيروت.

وأكد روتاري مصر في بيان له، أنه تم بالفعل تدبير حوالي 2 طن من هذة المواد على وجه السرعة من مصانع الأدوية المصرية المحلية لهذا الغرض، وذلك تمويلا من الأندية الروتارية بمصر، والزملاء الروتاريين بمصر.

كما تم التواصل مع وزارة الخارجية المصرية، ممثلة في سفارة مصر ببيروت، والأمانة العامة لوزارة الدفاع، وذلك لتسهيل نقل هذه المعونات إلى بيروت على متن إحدى الطائرات المصرية العسكرية، الناقلة للمساعدات للشعب اللبناني، ما سيكون له أكبر الأثر في تخفيف آلام ومعاناة الجرحى والمصابين بمستشفيات بيروت.

واختتم روتاري مصر الدولي بيانه: "يوما بعد يوم يبرهن روتاري مصر، عن استمرارية تفاعله مع الكوارث، وبذل كل الجهد الممكن، وذلك بتكريس موارده الذاتية، لدعم الدولة المصرية، في مساعيها من أجل رفع المعاناة عن مصابي هذه الكوارث، لرفع شأن الوطن والمواطنين".