إمبابي عن إغلاق المحال بمواعيد: "مش منطقي نقفل المطاعم السياحية بدري"

قال محمد إمبابي، رئيس شعبة أصحاب المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية بغرفة الجيزة التجارية، إن كل محافظ منوط بتحديد مواعيد فتح وإغلاق المطاعم بمحافظته، وذلك على خلفية قرار الحكومة بتحديد مواعيد لغلق المحال العامة بشكل دائم.

وأضاف "إمبابي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن أصحاب بعض المطاعم السياحية في القاهرة الكبرى مندهشون من إمكانية إغلاقهم قبل الساعة 12 صباحا، وهو الأمر غير المطبق على سبيل المثال في محافظة جنوب سيناء، موضحا أنه تم مخاطبة وزير السياحة لتحديد مواعيد التراخيص السياحية للساعة 2 صباحا أسوة بما يحدث في جنوب سيناء: "مش منطقي إننا نقفل المطاعم السياحية وقت بدري".

وأكد أنه يجب على الوحدات المحلية التي تعطي التراخيص إنشاء إحصاء كامل لكل المحال التجارية الموجودة في كل منطقة، وذلك لوجود عدد كبير من المحال التي تعمل في نشاط واحد بشارع واحد ما يؤدى إلى خسارة الجميع، والاشتراطات الخاصة بالمنشآت السياحية يجب تطبيقها على المطاعم الخاصة بالمحليات، مشيرا إلى أن هناك 400 ألف محل تقدم الشيشة في مصر نؤيد فرض رسوم تراخيص عليها، وتدر للحكومة دخل 40 مليار جنيه سنويا.

وتابع: "هنقدر نقدم مواعيد مناسبة للناس بخصوص 34 نشاط بمواعيد الإغلاق خلال شهر من الآن للجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وذلك حتى لا يتضرر أصحاب المحال التجارية".