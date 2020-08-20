الموافقة على إعفاء المنشآت السياحية من الفوائد 9 شهور بجنوب سيناء

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وافق على بعض طلبات العاملين في القطاع السياحي في مدينة شرم الشيخ، لمساندتهم حتى ينهض القطاع السياحي تدريجيًا .

وأوضح المحافظ أنه جرى الموافقة على إعفاء المنشآت الفندقية والسياحية من الفوائد لمدة 9 شهور بداية من شهر أبريل الماضي وحتى ديسمبر المقبل، وإرجاء الإقرارات الضريبية والقيمة المضافة بالقطاع السياحي والمطاعم بداية من 30 مارس الماضي حتى 30 سبتمبر المقبل.

وأضاف اللواء خالد فودة، أن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وافقت على إرجاء مستحقات التأمينات الاجتماعية لمدة 6 شهور، ومن المقرر أن يجري بدء العمل في السياحة الثقافية بداية من 1 سبتمبر المقبل.

وأشار المحافظ إلى أن قرار بدء عمل مسحة للسائحين القادمين من الخارج، الهدف منه زيادة المصداقية بشأن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، والمتبعة لعودة الحركة السياحية مرة أخرى مع دول ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا.