ضبط مواد غذائية غير صالحة بسوبر ماركت في كفر الشيخ 

ضبطت حملة من جهاز الرقابة التموينية بمديرية التموين في كفرالشيخ، اليوم، مواد غذائية للأطفال، وغيرها منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لدى بعض الباعة بناحية مركز ومدينة سيدي سالم.

شكّل المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، حملة من جهاز الرقابة التموينية، تحت إشراف سعد خضر، رئيس جهاز الرقابة التموينية بالمديرية، تضم رضا داود، وحمدي النوساني، ورضا صلاح مأموري الضبط القضائي، للمرور على الأسواق، ومحال البقالة بناحية مركز ومدينة سيدي سالم، لضبط المخالفين منهم.

أسفرت الحملة عن ضبط 407 عبوات كيك وبسكويت، لدى صاحب سوبر ماركت بقرية أبو صالح، التابعة لمركز سيدي سالم، وضبط 75 كيلو ملبن، يستخدم في صناعة الكعك بالجمعية الاستهلاكية المنزلية بقرية منشأة عباس، التابعة لنفس المركز، وجميع المضبوطات منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

حُرر بذلك المحضران 2790 ، و2791 لسنة 2020، جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة سيدي سالم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.