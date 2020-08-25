إيرادات "توأم روحي" تقترب من 3 ملايين جنيه بعد 6 أيام على عرضه

حقق فيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبولبن، وطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، 2.500.780 ألف جنيه، بعد 6 أيام من طرحه بدور العرض السينمائي، وذلك وفقاً لبيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحاز الفيلم على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بحالة الرومانسية التي تطغي على أحداثه، وتفتقدها السينما المصرية منذ سنوات عدة.

وكان هذا الفيلم، بمثابة آخر أعمال الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية قبل أسابيع عدة، متأثرة بإصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.

ويشارك في بطولة الفيلم بيومي فؤاد، حنان سليمان، عزوز عادل، من تأليف أماني التونسي.