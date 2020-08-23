السبكي يروج لـ"توأم روحي": مفيش حد بإيديه يقرر إنه مايحبش

يروج المنتج أحمد السبكي لفيلم "توأم روحي"، الذي يعرض حاليًا بدور العرض، وحقق نجاحًا ملحوظًا منذ طرحه.

ونشر السبكي صورة من الفيلم عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليها بجملة من الفيلم: "مفيش حد بإيديه يقرر إنه مايحبش".

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، بيومي فؤاد، نهال عنبر، عزوز عادل، تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبولبن.

يذكر أنّ المنتج أحمد السبكي قدم عرضًا خاصًا لأحدث أفلامه "توأم روحي"، بنزوله في السينمات للجمهور، وسط صناع العمل.

وحضر الاحتفال أبطال العمل، حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، ومنتج العمل أحمد السبكي، والمخرج عثمان أبولبن، والمؤلفة أماني التونسي.

وحضر عدد كبير من نجوم الفن لمشاركتهم الاحتفال، بينهم الفنانة إيمي سمير غانم ومحمود عبدالمغني ومحمد ثروت.