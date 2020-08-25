مدير "الحماية المدنية" سابقا: ارتفاع الحرارة أحد أسباب اندلاع الحرائق

قال اللواء ممدوح عبدالقادر، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة سابقًا، إن تكرار نشوب الحرائق بشكل ملحوظ في مختلف المحافظات خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف من كل عام.

وأوضح خلال حوار خاص مع "الوطن"، أن هناك العديد من الأخطاء التي يقع فيها المواطنون وأصحاب المنشآت التجارية والمصانع والتي تسبب اشتعال الحرائق، كما وجه بعض النصائح التي من خلالها يمكن الحد من تكرار مثل تلك النوعية من الحوادث.

- ما أسباب انتشار الحرائق خلال الفترة الأخيرة؟ وهل لها علاقة بفصل الصيف؟

ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال فصل الصيف يُهيئ كافة المباني لحدوث الاشتعال، لأن درجات الحرارة المرتفعة تعمل على تسخين الأسطح المُعرضة للشمس، وتشتد الحرارة داخل الأماكن المسقوفة، مع العلم أن كل مادة لها درجة حرارة معينة للاشتعال.

"ممدوح": سوء التخزين داخل المصانع والمنشآت التجارية أحد أسباب اشتعال الحرائق

- ما هي الأخطاء التي يقع فيها المواطنون أو أصحاب المنشآت التجارية وتُساعد في إشعال الحريق؟

هناك العديد من الأخطاء التي يقع بها البعض وتكون سببًا في نشوب الحرائق، من أهمها الإهمال في صيانة التوصيلات الكهربائية، مع الاستخدام السيئ لها عن طريق التوصيلات العشوائية التي تؤدي إلى حدوث "شرز" وحينها ينشب الحريق، بالإضافة إلى ترك أو تخزين المواد القابلة للتبخر مثل البنزين، والكحوليات، والتنر، لأنها تساعد بشكل كبير على اشتعال الحرائق عند تبخرها ومقابلتها لشرز من أي مصدر كهرباء أو نيران، كما أن سوء التخزين بصفة عامة داخل المصانع والمنشآت التجارية وعدم تطبيق اشتراطات السلامة والوقاية يعد من الأسباب الرئيسية في اشتعال الحرائق.

- بماذا تنصح المواطنين للحد من الحرائق؟

يجب على المواطنين إجراء صيانة دورية على كافة المعدات والأجهزة وبصفة خاصة أجهزة التكييف لما تمثله من خطر كبير يتسبب في اشتعال الحرائق، كما يجب عدم ترك الأجهزة المنزلية تعمل باستمرار على مدار اليوم دون إيقافها، وتحديدًا المراوح التي يتركها البعض تعمل على مدار الـ 24 ساعة، وشواحن أجهزة الموبايلات التي يتركها الجميع متصلة بالكهرباء، ويجب فصل كافة الأجهزة المنزلية عن الكهرباء في حال عدم استخدامها، وعدم ترك مواد منتجة للنار في متناول الأطفال، كما أنصح قائدي السيارات بأهمية وجود طفاية حريق بحالة سليمة داخل السيارة.

"مدير الحماية المدنية سابقًا": من الضروري وضع أجهزة إنذار مبكر عن الحريق بمختلف المنشآت

- وماذا عن أصحاب المنشآت التجارية والمصانع؟

يجب على أصحاب المنشآت التجارية والمصانع إجراء صيانة دورية على كافة توصيلات الكهرباء، مع الحرص على التهوية الجيدة، كما أنه يجب على مختلف المنشآت التجارية والصناعية، طبقًا للقانون، وضع أجهزة إنذار مبكر عن الحريق، مع تجهيز وسائل للإطفاء تعمل بشكل تلقائي حال حدوث حريق، والأهم عند نشوب أي حريق هو إخلاء المبنى من كافة الأشخاص أولا قبل التفكير في أي شيء أخر مثل فصل الكهرباء أو الغاز.