السيطرة على حريق محدود بورشة ميكانيكا في العمرانية

قال المهندس محمد نور الدين رئيس حي العمرانية، إن أجهزة الحماية المدنية سيطرت على حريق محدود اندلع في ورشة لأعمال ميكانيكا السيارات بمنطقة سيدي عمار التابعه للحي.

وأكد نور لـ"الوطن"، أن الحماية المدنية أخمدت الحريق الناتج عن اشتعال مواد بترولية كانت تستخدمها الورشة في إصلاح السيارات، مؤكدا أن الحادث لم يسفر عن أي وفيات أو إصابات.

وتلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة بلاغاً من وحدة إطفاء العمرانية بنشوب حريق بشارع ترعة الزمر بمنطقة سيدي عمار، ودفعت بسيارات الإطفاء وسيطرت على الحريق.