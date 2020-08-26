أرملة ياسر عرفات: هناك مليوني فلسطيني رهينة بيد حماس في غزة

قالت سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطينى الشهيد ياسر عرفات، إن هناك 2 مليون فلسطيني، رهينة بيد حركة "حماس" في قطاع غزة، مشددة على أن ذلك أمر لا يجوز.

وأضافت "سها عرفات"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "نحن 13 مليون فلسطيني، ومش أنتم اللى تقرروا سياستنا"، مشيرة إلى المظاهر السلبية تجاه دولة الإمارات في الداخل الفلسطيني، على خلفية اتفاقها مع إسرائيل لا تمثل الشعب الفلسطيني، ولا الرئيس محمود عباس أبو مازن".

وتابعت: "على الشعب الفلسطيني أن يحذر ممن يريدون إبعاد فلسطين عن بعدها العربى، والمشكلة ليست في الرئيس الفلسطيني ولكن فيمن حوله".