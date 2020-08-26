الضرائب: غرامات وسجن 5 سنوات لأي شركة تصدر فواتير مضروبة

قال الدكتور السيد صقر، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، إن هناك شركات يتم إنشاءها لإصدار فاتورة، ولا تبيع سلعة أو خدمة، والهدف التهرب من الضرائب، مشيرا إلى أن الشركات التى تعمل في الفواتير الوهمية غير مثبتة.

وأضاف "صقر"، خلال مداخلة له عبر "سكايب"، ببرنامج "مساء DMC" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن هناك لجنة في الضرائب تتبع الشركات الوهمية، موضحا أن ظاهرة الشركات التى تعمل في الفواتير الوهمية، تزايدت في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أنه إذا تم العثور على أى شركة تقوم بعمل فواتير وهمية، يفرض عليها غرامات وسجن يصل إلى 5 سنوات، مؤكدا أن الفاتورة الإلكترونية، تقضي على ظاهرة الفواتير الوهمية، وطبقنا تجربة الفاتورة الإلكترونية منذ يونيو الماضي، مؤكدا أنه قد تم إلزام 134 شركة بإصدار الفاتورة الإلكترونية في نوفمبر 2020.